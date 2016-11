Infoneti võidukas peatreener Puštov: kirjutasime ajalukku uue lehekülje

«Aga milline meeleolu peab olema?» muigas Puštov küsimuse peale, mis tundeid tiitel temas tekitab. «Pidu, rõõm! Kirjutasime Eesti jalgpalliajalukku uue lehekülje. Täna muidugi rõõmustame ka kõik koos, aga suurem pidu tuleb millalgi natuke hiljem,» lubas Puštov.

«Poolajapausil tuli poistele rääkida, et nad rahuneksid. Avapoolajal oli näha, et oldi närvilised, mitte miski ei tulnud välja ja loomulikult lõi ka kiirelt sisse lastud värav mängijad natuke tasakaalust välja. Aga juba esimese poolaja lõpus nägin, et meeskond hakkab jälle ellu ärkama,» rääkis Puštov.

«Hakati oma mängu leidma, kasvas enesekindlus. Poolajapausil oli minu töö seda veelgi kasvatada. Pidin tõstma nad emotsionaalselt tasemele, et nad hakkaksid võidu võimalikkusesse uskuma. Ja teisel poolajal see nii oligi. Teine poolaeg näitas, et oleme väärilised meistrid,» sõnas Puštov.

Infoneti võtmemängija Dmitri Kruglov trotsis jalavigastust, kuid Puštov avaldas usku, et 13. novembril võõrsil peetavaks Eesti ja Belgia koondiste kohtumiseks on ta terve. «Dimal oli enne mängu väike trauma, ta treenis terve nädala jooksul teistest eraldi. Mäng aga näitas, et ta on võimeline kõrgel tasemel mängima. Nüüd saab ta ravi, siis läheb koondise juurde ja usun, et temaga saab kõik korda.»