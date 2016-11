Eesti Antidoping kinnitab reformide vajalikkust

Kohtumine oli järelkajaks kogunemisele Kopenhaagenis, kus tehti esimesed ettepanekud antidopingu valdkonna rangemaks reguleerimiseks, vahendab Eesti Antidopingu kodulehekülg.

Teise kohtumise korraldas Saksamaa riiklik antidopingu organisatsioon NADA. Arutellu olid kaasatud juhtivad antidopingu agentuurid üle maailma, sh Austraalia, Austria, Kanada, Horvaatia, Taani, Soome, Belgia Flaami kogukond, Prantsusmaa, Iirimaa, Jaapan, Holland, Uus-Meremaa, Norra, Poola, Puerto Rico, Sloveenia, Lõuna-Aafrika, Rootsi, Šveits, Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid. Üks arutelu eestvedajaid on iNADO (riiklike antidopingu agentuuride katusorganisatsioon), mille liikmeks on ka Eesti Antidoping.

Allpool on ametlikus pressiteates toodud seisukohtade eestikeelne kokkuvõte. Huvilised saavad lugeda ingliskeelse ametliku pressiteate täisteksti.

Juhtivad antidopingu agentuurid leiavad oma ühisavalduses, et:

– vajalik on eristada antidopingu valdkonna erinevaid funktsioone. Eraldi tuleb hoida jälitustegevust, testimist ning tulemuste haldamist, et vältida võimalikke huvide konflikte. Samas on oluline säilitada koostöö antidopingu hariduse, rahastamise ning taustainfo kogumise vahel.

– spordijuhid ei peaks olema otseselt seotud antidopingu täitevtasandiga. Ükski antidopingu organisatsiooni eestvedaja ega otsustaja ei tohiks olla vahetult seotud spordiorganisatsiooni või ürituse korraldaja otsustamistasandiga.

– professor Richard McLareni sõltumatu raporti tulemused on oluline saavutus Venemaa riiklikult toetatud dopingusüsteemi avastamisel. Raportisse tuleb suhtuda täie tõsidusega ning teha sellest vajalikud järeldused, sh kaaluda täiendavate sanktsioonide sisseviimist maailma dopinguvastasesse koodeksisse.

– vihjete andjaid ehk informaatoreid (whistleblowers) on vaja kaitsta ning toetada.

– küberrünnaku rühmituse Fancy Bears tegevus on taunitav ning sportlaste delikaatsed isikuandmed vajavad tugevamat kaitset.

– oleks vajalik kohtumine WADA täitevkomitee liikmete ja ROKi presidendi Thomas Bach’iga tagamaks ülemaailmse dopinguvastase võitluse tõhustamine ning arutamaks võimalusi luua sõltumatu dopingukontrolliüksus.