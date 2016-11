Prins: Infonet pööras asjad enda kasuks kohtades, kus meil jäi natuke puudu

«Teada oli, et viimane voor võib olla üllatustega. Usun, et jackpoti ikkagi tegime. Meil oli siin vähe ruumi, pidime oma mängu ära võtma ja ootama, et teises mängus midagi juhtub. Võit on muidugi oluline, saime ju siinsamas muru peal kõva laksu vastu hambaid,» meenutas Prins augustikuist 1:6 kaotust Florale.

Mida Levadia teisel poolajal muutis, olles esimese kolmveerandtunni jooksul olnud erakordselt kahvatu? «Saime rohkem palliga olla ja teravusi tekitada. Esimesel poolajal ei olnud üldse midagi, kaks-kolm söötu ja Flora tegi head pressi ja olid pallikaotused. Teisel poolajal oli näha, et kutid panid vist oma peas midagi paika ja tahtsid seda mängu võita,» kiitis Prins hoolealuseid.

«Esimesel poolajal kablutasime ilma pallita palju ringi, ei saanud meeskondlikku kaitset tööle. Rääkisin natuke oma asetusest ja see toimis. Esimesel poolajal võitsime oma väravaesisel palli, aga ei suutnud seda üles viia. Ega rääkimine teinekord ei aitagi, sõltub sellest, kuidas kõik 11 venda suudavad kupu all asjad korda panna,» rõhutas Prins veelkord.

Ta jättis algkoosseisust välja klubi resultatiivseima mängija, tänavu 14 väravat löönud ja 9 väravasöötu andnud Anton Mirantšuki. Teiseks poolajaks tuli Mirantšuk aga Alan Gatagovi asemel platsile ja parandas Levadia ründemängu märgatavalt. «Tal on hea omadus palliga liikuda. Kui ta seda liiga kaua ja liiga pikalt ei tee, siis see toimib. Täna tuli läbi tema päris palju teravust juurde,» kiitis Prins 21-aastast poolkaitsjat.

Tabelis ainsana Levadiast ettepoole jäänud Infonetile jagus Prinsil kiidusõnu. «Tublid, tuleb ainult õnne soovida! Nad on suutnud mõne aasta jooksul oma koosseisu küllaltki stabiilsena hoida – ei ole nii, et seitse meest tuleb ja seitse meest läheb. Põhikoosseis on ekskoondislaste näol jäänud, mõned on juba ka uuesti koondisesse kutsutud. Nad on suutnud küllaltki stabiilse jõugu luua. Ega neil ka kerge pole olnud, on igasuguseid keerulisi mänge olnud, aga nad on välja tulnud ja võtnud mitu rasket 1:0 võitu,» tunnustas Prins värskeid meistreid. «Nad on suutnud asjad oma kasuks pöörata kohtades, kus meil jäi võib-olla natuke puudu.»

Millest siis Levadial ikkagi täpselt puudu jäi, et kulda võita? «Hakkad soola haava peale raputama?» küsis Prins vastu. «Eks need kaotused ja viigid on. Ega neid enam muuta ei saa. Mingid mängud on meil olnud null-null, aga siis lataki lüüakse kolm väravat. Eks see näitab ebastabiilsust kaitses, sellist asja ei saa lubada.»

Vahva vaatemängu korraldasid viimases voorus ka Levadia fännid, keda oli tribüünil tavapärasest mitu korda rohkem. «Vaatasin jah, et vennad, kurat, palja ülakehaga seal... Algus oli nagu «Politseiakadeemias», kogu asi pandi põlema. Võimsa show korraldasid! Mingid viisakusreeglid peavad muidugi jääma, aga kaasaelamine ja toetus oli nende poolt täna väga tugev,» kiitis Prins poolehoidjaid.

Hooaja kokkuvõttes jäi kahepunktiline vahe Infonetiga Prinsil siiski kripeldama. «Kõik võimalused olid kulla peale mängida. Mingi tagasivaade tuleb teha, aga minu arust ei suutnud me mingil hetkel mingites mängudes maksimaalselt pingutada. Millest see oli – raske öelda. Tuleviku osas on mul kõik lahtine, pärast hooaega on jutuajamised. Oleks neljas koht tulnud, oleksid detsibellid kõigil kõrgemal. Hea, et suutsime võita ja kindlustada järgmiseks aastaks eurokoha.