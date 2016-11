Voskoboinikov videointervjuus: nii magus võit, kui üldse võimalik

«Alustasime mängu liiga pingeliselt. Pärast avapoolaega istusime riietusruumis ning esimesed kaks-kolm minutit valitses seal vaikus. Kõik said aru, et midagi on vaja muuta. Otsustasime mängida oma mängu, meile sobib rahulik stiil. Meil ei ole vaja kiirustada. Oma mänguga tuleb tavaliselt tulemus, nii ka täna,» rääkis Infoneti ründaja Vladimir Voskoboinikov Postimehele. «Lõpuks tuli nii välja, et saime viimases mängus nii magusa võidu, kui üldse võimalik.»