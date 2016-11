Murray ja Raonic täna tenniseväljakule ei jõudnudki, kuna kanadalane andis juba matši eel teada, et teda vaevab vigastus. Tol hetkel saigi selgeks, et Murray tõuseb edetabeli liidriks. Raonici sõnul tundis ta juba päev varem jalas valu. «Täna hommikul oli mul raskusi voodist välja saamisel,» ütles ta. Kiirelt tehtud testid tõestasid, et mees peab puhkama.

Finaalis kohtub Andy Murray ameeriklase John Isneriga, kes täna oli 6:4, 6:3 parem horvaadist Marin Cilicist.