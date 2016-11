«Esimene poolaeg oli selgelt meie käes, suutsime ära lüüa, vastasel ei olnud suurt variantigi. Teisel poolajal... vajusime liiga alla ega suutnud sealt välja tulla. Nii kui palli võitsime, kaotasime selle kohe. See oli võtmekoht. Tuli üks-üks ja siis 87. minutil... kuidas ma ütlen seda ilusti? Jälle individaalne arusaamatus ja uskumatu värav,» võttis Arbeiter mängu kokku.

Kas augustis meeskonna tüüri juurde asunud treener ise tunneb, et sai meeskonnast maksimumi kätte – kolme ja poole kuuga korjati kõigist lähikonkurentidest ju rohkem punkte? «Ei võtnud ju maksimumi, näed ise. Muidu oleksime meistrid. Võimalus oli ju olemas! Selge pettumus,» vastas Arbeiter.

«Minu jaoks oli eelmise nädala laupäevane... see jamps, mis viimased kümme minutit toimus, individuaalsed valeotsused, minu jaoks kukkus maailm kokku sellega. Sinnamaani olin kindel, et me oleme viimase mänguni sees. Aga ei suutnud. Järelikult... ei ole midagi öelda, igaüks peab vaatama peeglisse. Mina niisamuti,» heitis Arbeiter pilgu eelmisele laupäeval, kui Flora juhtis Sillamäe vastu kodus 3:1, ent le

Meil oli selg vastu seina – iga eksimus oli kuradi karvane. Nuta või naera, aga see on fakt. Mine võta kinni [kust individuaalsed eksimused tulevad]. Kui teaksin, oleks juba hea lahendada neid! Ega kahe mängu vahel pole aega sellega väga pikalt töötada. Meeskond oli pärast Sillamäed väga maas, tuli nad üles tõsta ja mänguplaan Levadia vastu paika saada.»

Flora alustas teiste tippude tagaajamist 12-punktilisest kaotusseisust ja Arbeiter arvates oli see lõpuks liig. «Võib-olla on see minu viga – ma tulin ja ütlesin meestele kohe, et meil on selg vastu seina, me ei saa eksida. Meil ei ole eksimisruumi! Võib-olla see pidev surve murdis natuke teatud inimesi. See võib nii olla, aga ei pruugi olla,» arutles Arbeiter.

Arbeiteril oli Floras katseaeg äsjalõppenud hooaja lõpuni. Mis edasi? «Neid vastuseid ei saa mina anda. Endal on kahtlemata huvi [jätkata], siin ei ole küsimustki. Kui jätta välja teatud lõigud mingites mängudes, kus me eksisime, siis suutsime mängida kõikides mängudes enamuse ajast päris ohtlikku, ründavat ja atraktiivset jalgpalli,» sõnas Arbeiter vastuseks küsimusele, kas ta on rahul sellega, kuhu ta suutis meeskonda kolme ja poole kuu jooksul suunata.

Neljandaks jäänud Floral on eurosarja pääsemiseks veel kaks valikut – kevadel peab Eesti karikavõitjaks tulema kas Nõmme Kalju või Infonet. Kuna mõlemal on liiga kaudu europääse tagatud, kuuluks viimane koht Euroopa liigas sel juhul Florale. Seega peavad florakad vastu tahtmist kehastuma Kalju ja Infoneti fännideks. «Ütleme nii, et fingers crossed (pöidlad pihku – toim). Kas just fännid, aga selge, et seda kohta on vaja!» sõnas Arbeiter.