Põhjused, mis tõid Eestile uue jalgpallimeistri

Viimase viie hooaja jooksul on Eestil olnud nüüd neli erinevat jalgpallimeistrit. 2012. aastal krooniti meistriks Nõmme Kalju, 2013. ja 2014. aastal FC Levadia, 2015. aastal FC Flora ning nüüd FC Infonet.

Postimees vaatas juba kolm vooru enne hooaja lõppu põhjustele, mis olid viinud Infoneti tiitlivõidu lävele. Tänase triumfi puhul on paras aeg meenutada Infoneti edu alustalasid.

Kannatlik juhtimisstiil

Rahulikku lähenemist toetab ka klubi presidendist IT-ärimees Andrei Leškin. Teadlikult madalat profiili hoidev mees on klubi kodumängudel alati kohal ning tihti leiab tee ka meeskonna võõrsil peetavatele matšidele.

Eesti tippklubid on ikka paistnud silma sellega, et peatreenerid ei püsi ametis just üleliia kaua. Tänavu vahetasid juhendajat nii Flora kui ka Levadia. Kalju sai praeguse treeneri käimasoleva hooaja alguseks. Infonetti on kõigil neljal Premium liiga hooajal juhendanud Aleksandr Puštov. Lisaks oli ta enne seda meeskonna peatreeneriks ka kaks esiliiga-aastat ehk tiimi tüüri juures lõppes tal nüüd juba kuues aasta. Enne seda mängis Infonet Eesti tugevuselt kolmandas liigas ning piltlikult öeldes ei olnud sel momendil veel Puštovi kaliibriga meest vaja.

Rahulikku lähenemist toetab ka klubi presidendist IT-ärimees Andrei Leškin. Teadlikult madalat profiili hoidev mees on klubi kodumängudel alati kohal ning tihti leiab tee ka meeskonna võõrsil peetavatele matšidele. Nagu ütlevad Leškiniga kokku puutunud inimesed, ei aja ta jalgpalliasja tähelepanu nimel, vaid selle pärast, et talle läheb see tõsiselt korda. Nagu elu näitab, tuleb stabiilsus pikas plaanis tihtilugu kasuks.

Õiged ostud

Arvestades, et Infoneti klubi loodi 2002. aastal ja Eesti meistrivõistluste kõige kõrgemal tasemel mängiti alles neljandat hooaega, on selge, et nad ei saa toetuda ainult oma kasvandikele, juurde tuleb soetada ka kogenud mängijaid.

Võrreldes Nõmme Kaljuga on Infonetil KTMidega (klubis treenitud mängijatega) seis tunduvalt parem. Vastavalt reeglitele peab igal klubil olema kogu aeg väljakul üks KTM. 2018. aastal peab algkoosseisus olema juba kaks sellist meest.

Infonetil on neid sel hooajal enamasti kolm või neli ehk probleemi pole (KTMid on põhimeestest Matvei Igonen, Vladimir Avilov, Jevgeni Harin ja Nikolai Mašitšev). Samas on meeskonda arukalt täiendatud ka kogenud meestega. Nii on Infoneti tugitaladeks Eesti koondises üle saja mängu mänginud Dmitri Kruglov ja Aleksandr Dmitrijev. Talvel palgati veel mitu aastat välismaal tegutsenud koondislane Sergei Mošnikov, samamoodi endine koondislane Vladimir Voskoboinikov. Selle hooaja eel toodi tiimi Ghana koondiseski mänginud Ofosu Appiah ja Draman Haminu. Vigastusest paranemise järel oli hooaja lõpus taas heas hoos teist hooaega klubis mänginud Venemaa passiga Sergei Tumasjan.

Kindlustunde pakkumine

FC Infoneti omanik Andrei Leškin. / Tairo Lutter

Infonet on aegamööda tiimi täiendanud ja nii jõudnud praeguse löögijõulise koosseisuni. Kuidas on näiteks üle meelitatud varasemad FC Levadia mängumehed Dmitrijev ja Kruglov? Ikka stabiilsusega. Kogenud mängijad tahavad tuleviku suhtes kindlust – mõlema mehega sõlmiti kaheaastane leping. Üle 30-aastastele jalgpalluritele kiputakse ikka pakkuma üheaastast kontrahti, aga vanemad mehed tahavad pikemaajalist usaldust. Infonetil ei ole kuuldavasti olnud probleeme ka mängijatele palga maksmisega ja just nimetatud asjaolud motiveerivad tihtilugu nendega liituma.

Oma firma Infoneti edukalt toimima pannud Leškin on seega korralikult tööle saanud ka jalgpalliklubi. Jalgpallipüramiid on samuti klubis paigas, miinusena võib aga esile tuua, et tipptasemel meeskonna ülalpidamises sõltutakse siiski liiga palju ühest mehest.

Konkurentide komistamised

Hooaja eel ei olnud Infonet kindlasti soosik number üks. Palju aitasid nende tiitlivõidule kaasa konkurentide komistamised.

Mullune meister FC Flora alustas tänavust aastat suure soosikuna, kuid Norbert Hurda käe all ei saadud mängu enam jooksma. Takerduti liialt detailidesse ja lõpuks tehti peatreeneripingil muudatus ja koha võttis üle Argo Arbeiter. Seejärel tehti jõudsalt edusamme, kuid aasta esimesel poolel anti ära liiga palju punkte.

Levadia kirstunaelaks oli sel hooajal ilmselgelt lühike pink. Suvel Euroopa liigas kahel vastasel selja prügiseks teinud (Eesti jalgpalliajaloos oli seda varem suutnud vaid Levadia hooajal 2006/07) Kalju oli taktikaliselt liiga paindumatu ja lootis väravate löömisel peamiselt standardolukordadele. Levadia ja Kalju kaotasidki nendel põhjustel ootamatult palju punkte.

Infonet tegutses aga ülimalt kindlalt: punkte loovutati esineliku omavahelistes mängudes, kolm korda tehtud viik Sillamäe Kaleviga ja üle-eelviimases voorus libastuti viigiga Narva Transi vastu. Seega jättis Infonet tabeli teise poole meeskondadele ainult kaks punkti. Flora, Kalju ja Levadia jätsid sinna aga tõenäoliselt oma tiitlilootused.

Talveks kuppel peale

Uueks hooajaks saab meeskond samuti korralikult valmistuda. Oma kodumänge Lasnamäe kunstmurustaadionil pidav Infonet saab samal areenil ka talvel uueks hooajaks edukalt treenida. Nimelt tõmmatakse täismõõtmetes hallile eeloleval talvel kuppel peale ja nii saab sisetingimustes korralikult palli taga ajada.

Muutusi on veel. Vastavalt Euroopa Jalgpalli Liidu UEFA nõudmisele läheb FC Infoneti nimi järgmisest aastast ajaloo prügikasti ja edasi pallitakse nime all FCI Tallinn. Põhjuseks on UEFA reegel, mis keelab kasutada klubi nimes viidet sponsorile või äripartnerile.