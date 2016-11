Uus maailma esireket: ma poleks eales arvanud, et sellega hakkama saan

«Ma poleks eales arvanud, et ma maailma esinumbriks kerkin,» ütles ta BBCle. «Olen selle nimel aastate jooksul palju tööd teinud. See on olnud väga keeruline, kuna minu ümber on tohutult head mängijad.»

Murray on oma karjääri jooksul võitnud kolm suure slämmi turniiri ning saanud kaela kaks olümpiakulda. Lisaks aitas ta Suurbritannia meeskonna 2015. aastal Davise karikaturniiri võiduni. Nüüd saab ta oma CVsse lisada ka maailma esireketiks tõusmise.

Djokovic püsis edetabeli tipus kokku 122 nädalat.

Huvitavad faktid:

- Murray’st saab 26. mees, kes tõuseb 1973. aastal loodud maailma edetabeli liidriks

- 29-aastane Murray on kõigi aegade vanuselt teine mees, kes esmakordselt tabeli tippu tõuseb. Rekord kuulub John Newcombe’ile, kes kerkis maailma esinumbriks 1974. aastal, temal oli vanust 30 aastat ja 11 päeva

- Murray tõusis esmakordselt maailma teiseks numbriks seitse aastat ja kaks kuud tagasi. Kunagi varem pole teiseks tõusmise ja tippu kerkimise vahel nii pikka pausi olnud

- Alates 1984. aastast on olnud seitse meest, kes pole suutnud pärast teiseks numbriks kerkimist maailma esireketiks tõusta. Need tennisistid on Michael Stich, Goran Ivanisevic, Michael Chang, Petr Korda, Alex Corretja, Magnus Norman ja Tommy Haas

- Maailma edetabelis lähevad arvesse viimase 52 nädala jooksul peetud 18 parimat turniiri