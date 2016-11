«Spordis loevad ikkagi võidud, ega me neid tiitlivõistluste kohti tegelikult nii väga ei loe,» tõdes Kangert intervjuus ETV spordiuudistele. «Olümpia on muidugi siinkohal erand, see on ikkagi nelja aasta tagant ja järjest enam on ka rattaspordis tähtsamaks saanud.»

Ta jätkas: «Tõestasin jällegi iseendale, et mul on võimed olemas klassikuid sõita. Vaja on kannatust, aastaid, kogemusi ja natuke head õnne. Tulevikus kindlasti üritan neid suuri klassikuid veel rohkem sihtida.»