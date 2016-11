Täna: kas Tallinna Selver suudab Meistrite liigas edasi pääseda?

Tallinnas toimunud mäng algas küll Selveri kahe geimivõiduga, ent oli tallinlastel peagi käest libisemas. Belgradi klubi viigistas mänguseisu ning oli viiendas geimis veel 11:6 ees, kuid eestlased ronisid raskest seisust välja ning otsustav geim võideti 19:17.

3:2 võit avamängust tähendab aga seda, et edasipääsemiseks tuleb täna kindlasti võita. Kaks geimivõitu viivad kordusmängu kuldsesse geimi, 3:0 või 3:1 võit tagab Selverile edasipääsu.

Sama vastasega on Selver ka varem Belgradis mänginud, küll aga madalamas sarjas. Hooajal 2007/2008 CEV Challenge Cupi kaheksandikfinaalis tagas Selverile edasipääsu Balkani põrgukatlas saadud kuldse geimi 15:10 edu. Neli aastat hiljem said punatähed revanši, kui CEV Cupi 1/16-finaali kohtumised võideti 3:2 võõrsil ja 3:0 kodus.