Sportlased teevad ise ajakirjandust

Maailma ühe populaarsema sportlase, NBA tähe LeBron Jamesi loodud portaal või videoplatvorm Uninterrupted (tõlkes vahelesegamata – M. G.) on USAs spordifännide seas ülimalt populaarne. See on koht, kus tuntud tippsportlased saavad öelda just seda, mis neil südamel, ilma et infot vahendaksid ajakirjanikud. «Tahan anda fännidele toimetamata versiooni oma mõtetest,» põhjendas James Uninterruptedi loomist. Ühtlasi on saanud sellest kasumlik äriprojekt.