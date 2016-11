Täna: Kalev/Cramo jahib Ühisliigas võitu Vene ja Nižni Novgorodi üle

Kalev/Cramo võitis Ühisliigas viimati kodus Astana meeskonda, üks võit on kirja saadud ka Permi Parma üle. Kahe võidu kõrvale on kaotused saadud Peterburi Zeniidilt ja Minski Tsmokilt. Siim-Sander Vene koduklubi Nižni Novgorod on Ühisliigas kaotanud kõik neli mängu, viimati kaotati 66:93 Krasnodari Lokomotiiv-Kubanile. Vene on tänavu visanud Ühisliigas keskmiselt 9,8 punkti ning võtnud 4,3 lauapalli.

Omavahel on meeskonnad Ühisliigas mänginud kaheksal korral, neist seitsmel on võitnud Venemaa klubi. Kalev/Cramo võit pärineb 2015. aastast, mil veebruaris saadi 110:76 võit. Viimane omavaheline mäng lõppes aga Nižni Novgorodi 80:66 võiduga.