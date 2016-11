Klavan ei mahu Lovreni haigestumisest hoolimata algkoosseisu

Enne mängu:

Klavani põhikonkurent algkoosseisukohale, horvaat Dejan Lovren on haigestunud, kuid eestlane siiski algrivistuses platsile ei jookse. Joel Matipi kõrval alustab teise keskkaitsjana Lucas Leiva, vasakkaitses asendab vigastusest paranenud James Milner aga Alberto Morenot.

Liverpool on enne tänast mängu liigatabelis 23 punktiga neljandal positsioonil. Võit viiks nad tabeli liidriks, sest Londoni Arsenal viigistas 1:1 Tottenhamiga.

Kõikide sarjade peale on Liverpool viimases viies mängus löönud kümme väravat. Neli mängu on võidetud ning üks, Manchester Unitediga, viigistatud. Watford on viimasest viiest mängust kirja saanud kaks võitu, kaks viiki ning kaotuse. Liigatabelis ollakse kümne 15 silmaga seitsmendal positsioonil.