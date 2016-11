Liverpool võib tõusta täna liigatabeli ainuliidriks

Liverpool on enne tänast mängu liigatabelis 23 punktiga neljandal positsioonil. Võit viiks neid tabeli liidriks, ent samale pulgale on võimalik tõusta ka Arsenalil, kes päeva esimeses mängus peab aga tulise derbi linnarivaali Tottenhamiga.

Enne mängu Liverpooli koosseisu üle Inglismaa meedias väga palju arutatud ei ole. Ainus küsimus on selles, kas mängu alustab vasakkaitses eelmisel nädalal haigestunud James Milner või Alberto Moreno. Pigem nähakse positsioonil inglast Milnerit.

Kõikide sarjade peale on Liverpool viimases viies mängus löönud kümme väravat. Neli mängu on võidetud ning üks, Manchester Unitediga, viigistatud. Watford on viimasest viiest mängust kirja saanud kaks võitu, kaks viiki ning kaotuse. Liigatabelis ollakse kümne 15 silmaga seitsmendal positsioonil.