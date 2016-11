Eesti hokikoondis püüab põhimõttelises heitluses turniiri teist kohta

Reedeses mängus Lätiga viskas Eesti küll kaks väravat, kuid pidi alla vanduma Läti B-koondisele tulemusega 2:4. Eilses mängus oli Läti aga Leedust 7:2 parem. Seega on täna mängus turniiri teine koht.

Avamängus tegid Eesti eest skoori Robert Rooba ja Lauri Lahesalu. Enne turniiri rääkis Rooba, et just Eesti ja Leedu jaoks on antud turniir olulise tähtsusega. «Eesti ja Leedu hoki elavdamiseks on see turniir väga oluline. Meie ja Leedu mäng on väga põhimõtteline heitlus,» sõnas ta.

Mullu suudeti Leedu olümpia valikturniiril alistada, kuid MMil jäädi leedulastele omakorda alla. «Olgu mis on, meie läheme igal juhul kõiki mänge võitma,» kinnitas Rooba.