Legendaarne ralli tahab taas pääseda autoralli MM-sarja võistluskalendrisse

Pikkade traditsioonidega Safari ralli eemaldati MM-sarja võistluskalendrist pärast 2002. aastat. Alates 2003. aastast on ralli olnud üks etapp Rahvusvahelise Autospordiliidu (FIA) poolt korraldatud Aafrika meistrivõistlustest.

«Teeme kõvasti tööd, et Safari ralli tagasi WRC kalendrisse saada. Tahame WRC-maailmale näidata unikaalset rallit, mida ainult Keenia suudab pakkuda. Teatan hea meelega, et meie teeme omalt poolt kõik, et MM-sarjaga taas liituda,» teatas Kimathi.

Kuna FIA soovib MM-sarja kalendrit rahvusvahelisemaks muuta ning on ka välja öelnud, et nende hinnangul on praegune võistluskalender liiga Euroopa-keskne, ei pruugigi keenialaste unistus pelgalt unistuseks jääda. «Tegemist on maailmameistrivõistlustega ning see peab ka kalendrist näha olema,» on FIA president Jean Todt varasemalt öelnud.

Küll aga tuleb Keenial koha nimel võidelda näiteks Abu Dhabi, Kanada Tšiili, Horvaatia, India, Jaapani, Korea, Malaisia, Põhja-Iirimaa, Venemaa ja Türgiga. Ka nemad on erinevate allikate kohaselt varasemalt oma huvi MM-etapi korraldamisest üles näidanud.