Ricciardo selgitas, miks Vettel sel aastal nii närviline on

Mäletatavasti kostsid möödud nädalal sõidetud Mehhiko GP-l Ferrari piloodi Vetteli roppused miljonitele televaatajate kõrvu. Pärast võidusõitu rääkis Vettel, et ropud fraasid olid pingelise ning tema hinnangul ebaausa olukorra tagajärg. Red Bulli sõitja Ricciardio hinnangul peaks aga vormelisõitja olema professionaal, kes suudab avalikkuse ees korrektselt käituda.

«Sa pead olema natukene mõistlikum ning selliseid asju raadiosse mitte ütlema. Uskuge mind, ma olen samu asju öelnud, aga ütlen seda endamisi kiivrisse. Kõike, mida sülg suhu toob, ei ole vaja eetrisse karjuda. Vannu omad asjad kiivrisse ning hetk hiljem saad juba rahulikumalt raadioside kaudu oma emotsioone väljendada,» ütles Riccardio.

2014. aastal Red Bullis Vetteli meeskonnakaaslane olnud Ricciardo on märganud, et sakslane on tänavusel hooajal kuidagi närvilisem kui varasemalt. «Ma tunnetan, et ta on tõepoolest närvilisem sel aastal. Ta on minevikus näidanud, et võib olla üsna emotsionaalne, kuid sel hooajal ta veelgi emotsionaalsem. Ilmselt ajab teda närvi see, kuidas Ferrari hooaeg on möödunud. Tõenäoliselt arvas ta, et neil on Mercedeste vastu võimalus, kuid sellest ei ole midagi välja tulnud.»