Kiivikas oli ühtlasi kõrgeima koha saanud eurooplane oma kategoorias, jäädes alla kolmanda koha saanud Kuveidi sportlasele Nasser Alsayyedile, teiseks tulnud Omaani esindajale Haitham Al-Zaidjalile ja MM-tiitli võitnud iraanlasele Sajad Niknampurile.

Kiivika jaoks oli tegemist senise karjääri parima tulemusega. «Eks see tekitab veidi vastakaid tundeid. Kuna jäin esimesena medalist ilma, siis jääb see veidi kripeldama. Samas oleks imelik öelda, et ma pole elu parima võistlusega rahul,» rääkis Kiivikas Postimehele. «See näitab, kui tihe see konkurents on. Käisin 17. korda MMil ja alles esimest korda tõusin esinelikusse.» Tema senine parim koht oli viies.

39-aastane Kiivikas usub, et tulevikus toob ta koju ka MMi medali. «Olen oma tasemelt tõusnud maailma täielikku tippu ja ei jää muud üle, kui ka 18. korda MMile minna. Tean, et heal päeval võin medali võita. Juba sellel korral tundsin võistluse eel, et võin kõigist jagu saada.»

Kiivika jaoks olid need järjekorras 17. maailmameistrivõistlused ning varasemalt oli ta jõudnud 11. korral esikümnesse, kolmel korral (2004., 2013. ja 2015. aastal) finaalidesse.