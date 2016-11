Endise vormel-1 tähe ülestunnistus: hirm avariide ees sunnib mind lahkuma

Vormel-1 sarjast lahkus Webber 2013. aastal, lõpetades koostöö Red Bulliga. Kahel viimasel hooajal on ta võistelnud Porsche sportautode tiimis. Kahe aasta eest sattus Webber Brasiilias Interlagose rajal ränka avariisse, kui tema auto põrkas kokku Matteo Cressoni Ferrariga. Austraallane pääses küll imekombel tõsiste vigastusteta, kuid tunnistas nüüd, et see õnnetus kummitab teda tänaseni.

«Mu naisele Annile mõjus Brasiilias toimunud avarii väga rängalt. Mul vedas tohutult, sest tegu oli karmi avariiga. Aga sellest taastumine võttis aega kauem kui ühegi varasema õnnetuse puhul,» rääkis Webber.

Tänavu pidi Webber pealt nägema tiimikaaslase Brendon Hartley rasket avariid Silverstone’is. «See on osa võidusõidust. Aga viimase aasta jooksul olen hakanud endalt küsima – miks ma võidusõiduautos istun? Kui tekivad sellised küsimused, on aeg lõpetada,» tõdes Webber.