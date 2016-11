Vassiljev valusast kaotusest: võib-olla mõnel hetkel mõtlesime, et võidame 3:0

«Võib-olla mõnel hetkel me mõtlesime, et võidame neid 3:0 ja nii tundus ka minevat, ent vastaste teine diagonaalründaja (Aleksandar Gmitrović) hakkas väga hästi mängima ja nad surusid meid serviga, mis osutus lõppkokkuvõttes ka õigeks taktikaks,» vahendab volley.ee Selveri juhendaja Rainer Vassiljevi sõnu.

Eesti meeskonna peatreeneri välja toodud võtmemängija kommenteeris ise kohtumist järnevalt: «Võti oli see, et me ei andnud alla. Andsime endast kõik kuni lõpuni välja ja oleme võidu igati ära teeninud. Lisaks toetasid fännid meid väga kirglikult.»

Lincoln Williams tõi tavapäraselt Selveri parimana 27 punkti, Oliver Orav lisas 15 ja Mihkel Tanila 10 punkti. Crvena Zvezda edukaim oli 19 punktiga Dušan Stojsavljevic.

Kuigi Meistrite liigas tuli valusat kaotust tunnistada, ei ole Selveri eurohooaeg veel läbi. Mängud jätkuvad astme võrra madalamal ehk CEV karikasarjas, kus 1/32-finaalis minnakse vastamisi Henri Treiali koduklubi ČEZ Karlovarskoga. Esimene mäng toimub Tšehhis 7. detsembril, korduskohtumine peetakse Eestis ajavahemikul 20.-22. detsember.