«Alustasime punktide kogumisega ning peame seda kindlasti jätkama. Seejärel vaatame, mis juhtub,» selgitas ta BBCle. Klopp meenutas hooaega 2013/2014, kui Liverpool püsis tiitliheitluses kuni viimase hetkeni, kuid jäi lõpuks loodetud karikast ilma. «Tean, mis juhtus kaks-kolm aastat tagasi, kui olite võidule väga lähedal, kuid see pole enam sama meeskond, mis kaks-kolm aastat tagasi. See pole ka sama meeskond, mis 25 aastat tagasi. Oleme täielikult uuenenud, me hoiame pea külmana.»

11 vooru järel on Liverpoolil koos 26 punkti. Chelsea kaotab ühe, Manchester City ja Arsenal kahe punktiga. «Nägime Chelseat, kes oli üsna muljetavaldav (5:0 võit Evertoni üle – toim), Manchester City mängis Barcelonaga, üsna muljetavaldav (3:1 võit – toim). Manchester United: neid ei saa kunagi maha kanda. Tottenham on hea meeskond. Meie ümber on palju suurepäraseid klubisid,» kiitis Klopp konkurente.

Keskkaitsja Ragnar Klavan on 11 liigamängust väljakule pääsenud neljal korral, kolmel juhul on ta kuulunud Liverpooli algkoosseisu.