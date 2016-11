Lakersil on nüüd kolme kaotuse kõrval neli võitu. Viimase kolme aasta jooksul jõuti alles teist korda olukorrani, kus võite on enam kui kaotusi. Lakersi hetkevorm on muljetavaldav, kuna päev varem tehti tuul alla eelmise aasta finalistile Golden State Warriorsile.

Tulemused:

Utah – New York Knicks 114:109

Portland – Memphis 100:94

Sacramento – Toronto 96:91

Milwaukee – Dallas 75:86 (lisaaeg)

Denver – Boston 123:107

Phoenix – Los Angeles Lakers 108:119