Treener Saarepuu ootab Lahti MMilt kohti esikümnes

«Ma olen tõesti väga rahul, et saan nende sportlastega koostööd teha: neid treenida, neile plaane teha. Mul on suur usk neisse, seetõttu võtsin ka selle ameti vastu,» rääkis Saarepuu ETV spordiuudistele.

Algava hooaja eesmärkidest rääkides avaldas Saarepuu lootust, et Lahti MMil suudetakse esikümnesse mahtuda nii teatesõidus kui individuaalselt, lisaks jahitakse finaalikohta ka sprinditeates.

Saarepuu on andnud lubaduse, et ei aja enne habet, kui keegi tema hoolealustest MK-punkidele jõuab. «Marko Kilbiga sai kokkulepe tehtud, et enne ei aja mina habet ja ei aja Marko, kui keegi toob punktid koju!»

Team Haanja liikmed on Triin Ojaste, Aivar Rehemaa, Algo Kärp, Raido Ränkel, Karel Tammjärv, Marko Kilp, Alvar Johannes Alev ja Andreas Veerpalu.