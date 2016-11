Fantastiline Messi jõudis järjekordse võimsa tähiseni

Barcelona ametlik Twitteri kanal teatas, et Messi on nüüd klubi eest löönud täpselt 500 väravat, neist 469 on argentiinlane löönud ametlikes mängudes, 31 mitteametlikes.

Barcelona jäi Vitolo värava järel 0:1 kaotusseisu, kuid just Messi ajalooline tabamus tõi 43. minutil tabloole 1:2 viigi. Barcelona võiduvärava eest hoolitses Luis Suarez. Võidu järel on Barcelonal koos 25 punkti, mis annab tabelis Madridi Reali (27 punkti) järel teise koha.

