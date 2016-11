Liidriks tõusnud Liverpool peab kaitses korra majja lööma

11 vooru järel juhib Liverpool 26 punktiga ning edu lähima jälitaja ehk Londoni Chelsea ees on üks punkt. Kindlasti pakub peatreener Jürgen Klopile mõtteainet tõsiasi, et senise mängudega on oma väravasse lastud lüüa koguni 14 palli. Näiteks Chelsea puhul on sama näitaja üheksa. Liiga parimat kaitset mängib viiendal kohal paiknev Tottenham, kes on laskunud endale lüüa vaid kuus tabamust.

Seni on Liverpoolil õnnestunud oma värav puhtana hoida vaid korra, kui 17. oktoobril tehti kodus 0:0 viik Manchester Unitediga. Ülejäänud kümnes matšis pole kaitseliinil õnnestunud nullimängu kirja saada. Esikümne meeskondadest on Liverpoolist rohkem väravaid löödud vaid kaheksal ja üheksandal kohal paiknevatele Watfordile ja Burnleyle, vastavalt 19 ja 15.

Samal ajal tehakse suurepärast hooaega väljaku ründekolmandikul, kuna 30 löödud väravat on kogu liiga parim näitaja. Spordis levinud tõde ütleb siiski, et tiitleid võidetakse kaitsega ning see tähendab, et Klopp peab midagi oma meeskonna kaitsetegevusega ette võtma.

Inglismaa kõrgliiga esikümme:

1. Liverpool 26 punkti (30 löödud väravat / 14 sisselastud väravat)

2. Chelsea 25 (26/9)

3. Manchester City 24 (25/10)

4. Arsenal 24 (24/11)

5. Tottenham 21 (15/6)

6. Manchester United 18 (16/13)

7. Everton 18 (15/13)

8. Watford 15 (15/19)

9. Burnley 14 (11/15)

10. Southampton 13 (12/12)