Legendaarne inglane võib karjääri lõpetada

Gerrard oli ainus Los Angelese tiimi mängija, kes suutis penalti realiseerida, eksisid Giovani dos Santos ja Ashley Cole. Kohtumise järel kirjutas Gerrard sotsiaalmeedias kirja, millest võib välja lugeda, et Galaxy särki ta enam tulevikus ei kanna. «Los Angelesis elamine ja suurepäraste Galaxy fännide ees mängimine on olnud minu jaoks privileeg. Te tekitasite minus koduse tunde. See linn ja klubi jäävad alatiseks mu südamesse,» teatas 36-aastane jalgpallur, kes veetis ookeani taga kaks viimast hooaega. Enne seda mängis ta 17 järjestikust hooaega Liverpooli ridades ja võitis korra ka Euroopa Meistrite liiga.

Inglismaa koondist esindas Gerrard aastatel 2000-2014 kokku 114 korda ja lõi 21 väravat.