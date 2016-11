Huvitav pakkumine: kandideeri Tammeka naiskonna peatreeneriks

«Naiskonna tulevane peatreener peab olema analüüsivõimeline, hea suhtleja ja organiseerija,» ütles Tammeka juhatuse liige Indrek Koser. «Selleks, et leida parim peatreener, korraldame seekord üle-Eestilise avaliku konkursi.» Koser lisas, et peatreeneri eesmärgiks on tõsta koostöös klubiga naiskonna kandepinda ja sportlikku taset. «Kandidaadil võiks olla nägemus soovitavast mängupildist ja soov ennast Eesti naiste kõrgeimal tasemel proovile panna,» sõnas Koser.

Tammeka naiskonna abitreeneri Maria Sootaki sõnul toetab tulevast peatreenerit toimiv struktuur. «Tahame olemasoleva pinnalt sammu edasi astuda ja selle jaoks on meil vaja ambitsioonikat ning usaldusväärset inimest,» tõdes Sootak.

Naiskonna kapten Sirje Roops ütles, et uut treenerit ootab ees soe ja suure südamega seltskond. Roops rääkis, et kuigi naiskonnas on tegemist amatööridega, siis suhtumiselt on võistkond professionaalne. Kapteni sõnul näeb ta treenerina inimest, kes on konkreetse ütlemise, nõudliku suhtumise ja selgete eesmärkidega.

Lõppenud hooajal juhendas naiskonda Tammeka noortetreener Rainer Klement, kes jätkab klubis tööd noortegruppidega. Naiskonna ettevalmistused uueks hooajaks algavad novembri lõpus. Lõppvooru jõudnud peatreenerikandidaadid kohtuvad käesoleval kuul klubi juhtkonnaga ning uus peatreener asub ametisse kavakohaselt detsembris.