Treiali koduklubi jätkab kaotusest hoolimata liigatabeli tipus

Rahvusmeeskonna liige mängis terve kohtumise ja panustas edusse kuus punkti. Neist üks tuli serviga, kaks blokiga ja kolm rünnakul. Kokku lõi Treial seitsmest tõstest maha kolm, vahendas volley.ee.

Viiendas voorus sai Karlovy Vary meeskond liighooaja esimese kaotuse, kui kodus tunnistati ČZU Praha 3:0 (25:22, 26:24, 25:23) paremust. Henri Treial väljakul ei käinud. Hoolimata kaotusest on Karlovarsko ČEZ koos Kladno võistkonnaga liigatabeli tipus. Mõlemad on viiest mängust võitnud neli ja teeninud tosin punkti.

Belgias mängivatest eestlasest nautis nädalavahetuse võidurõõmu Andres Toobal, kelle leivaandja Antwerpeni Callant TopVolley alistas 3:2 (25:23, 16:25, 25:23, 23:25, 15:10) möödunud eurohooajal Pärnu Võrkpalliklubi konkurentsist lülitanud Meneni Prefaxise. Hea partii teinud Toobal kuulus kõigis peale neljanda geimi põhikoosseisu. Kaheksast servist ei ebaõnnestunud ta ühelgi. Blokiga teenis sidemängija ühe punkti, rünnakul lisandus veel üks.

Taavi Nõmmistu koduklubi jäi aga 0:3 (23:25, 17:25, 23:25) alla liiga liider Roeselare Knackile. Eestlane mänguaega ei teeninud. Kõik neli matši on võitnud Knack, kel on 11 punkti, ja Aalst, kes on kogunud kümme punkti. Mõlema eestlase koduklubid on saanud kolm võitu ja üheksa punkti ning jagavad tabelis 3.-5. positsiooni.

Saksamaa kõrgliigas mängiv Liis Kullerkann kuulus esimeses geimis põhikoosseisu, teises ja neljandas sekkus ta vahetusest. Paraku pidi tema koduklubi Erfurt tunnistama Suhli 3:1 (25:20, 25:22, 20:25, 25:21) paremust. Tabelis on Erfurti klubi kolmest mängust teenitud nelja punktiga seitsmes.

Sama skooriga jäi Nette Peidi koduklubi Lindesberg Rootsi meistriliigas alla Halmstadi Hyltele. Selle mängu geimid lõppesid võitjate poolt vaadatuna 20:25, 25:17, 25:12, 25:19. Mõlemad naiskonnad on viiest liigamängust võitnud kolm ja jagavad kolmandat-neljandat kohta.