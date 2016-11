Täna Reali kodustaadioni Santiago Bernabeu presidendiloožis allkirjastatud lepingu järel selgitas Ronaldo, kes uue kontrahti järgi mängib Madridi meeskonnas aastani 2021, et kavatseb selle lepingu lõppemise järel edasi mängida.

«Olen alati öelnud, et see klubi on mu südames ja see on minu jaoks väga unikaalne hetk, et saan veel viis aastat siin mängida. Aga see ei jää minu viimaseks lepinguks, see on selge, sest viie aasta pärast kavatsen samamoodi jätkata,» rääkis Ronaldo.