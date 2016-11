Red Bull võtab Volkswageni rallitiimi üle?

Lisaks autorallile on Red Bull juba mitu aastat investeerinud raha Volkswageni edukasse Dakari ralli projekti. Seega on ringlemas spekulatsioonid, et Red Bull tahab mõlema ralliprojektiga edasi minna ja nii võidakse rallitiim Volkswagenilt endale osta.

Näide vormel-1 maailmast olemas

Red Bull on sarnaselt tegutsenud juba vormel-1 sarjas, kus ära osteti Jaguari võistkond ning sellest saigi praegune Red Bulli meeskond. Lisaks osteti ära ka Minardi, mis kannab nüüd Scuderia Toro Rosso nime, kirjutab Speedweek.

Kui Red Bull peakski Volkswageni tiimi endale ostma, siis oleks tulevaks hooajaks WRC-sarjas taas mitu töökohta juures. Volkswageni taandumise järel on tulevaks aastaks tööta nii neljakordne maailmameister Sebastien Ogier, Andreas Mikkelsen ning ka Jari-Matti Latvala.

Seni on Red Bull igasuguseid kuulujutte eitanud. «Selliseid plaane ei ole üheski vormis arutatud. Samamoodi ei ole ükski partner neid teemasid jutuks võtnud,» teatas Red Bull täna Speedweekile, et Volkswageni rallitiimi ostmine ei ole praegu päevakorras.

Red Bulli raha ja tööd otsivad sõitjad

Rallimaailmas on Volkswageni otsuse järel läinud aga kiireks ning eelkõige tahavad kõik teada Ogieri järgmiseid plaane. Nii M-Sport, Citroen kui ka Toyota on andnud teada, et nad on valmis Ogieriga koostööd tegema. Kõige konkreetsema jutuga on avalikkuse ette tulnud M-Spordi boss Malcolm Wilson, kes koostab prantslase jaoks juba ahvatlevat pakkumist.

Toyota on avaldanud, et nad tunnevad lisaks huvi ka Latvala vastu. Mikkelseni vastu seni avalik huvi mõne tiimi poolt aga puudub.

Tipp-pilootidest on tulevaks hooajaks veel kindla lepinguta ka Ott Tänak ja tänavu M-Spordis esipiloodi kohta täitev Mads Östberg. Tänakut on viimasel ajal ikkagi seostatud kõige rohkem M-Spordiga, Östbergi puhul on võimalikuks peetud Adapta eratiimis sõitmist. Samas on ka DMACK andnud teada, et tuleval aastal tullakse välja kahe autoga ning need mõlemad kohad on seni täitmata.

Ogieri allkirja kõrval ongi rallimaailmas küsimuseks number kaks Red Bull ja nende pirakas rahakott. Kui Red Bull endale oma tiimi ei osta, siis sooviksid kõik olemasolevad võistkonnad nende logosid enda masinatele.