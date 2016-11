Alar Varrak: otsime Upshaw'le asendust

Kalev/Cramo leegionäril on olnud probleeme nii narkootikumide kui alkoholiga

Valitsev Eesti meister Kalev/Cramo teatas täna, et sõlmis lepingu 22-aastase Robert Upshawiga. Cramo peatreener Alar Varrak kommenteeris pressiteates, et tehing on riskantne, kuna ameeriklasel on pahapoisi imago.