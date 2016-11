Võimalus toetada Ott Tänakut: WRC sarjas valitakse kodulehe abil hooaja parimat sõitjat

M-Spordi rallimeeskonna boss Malcolm Wilson tunnistas intervjuus Autospordile, et ta on valmis tegema kõike, et saada neljakordne maailmameister Sebastien Ogier järgmiseks aastaks enda tiimi.

Tänak võib hakata rallimaailma valitsejaga ühes tiimis sõitma

Mitmed mainekad väljaanded teatasid täna kindlas kõneviisis, et Volkswageni meeskond taandub käimasoleva hooaja järel WRC-sarjast. See tähendab, et tööta jääb ka neljakordne maailmameister Sebastien Ogier. Mõnede spekulatsioonide kohaselt võib Ogier liituda M-Spordi tiimiga, M-Spordiga on teatavasti seostatud ka Ott Tänakut.