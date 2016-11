Eestlased teevad Prantsusmaal head tööd blokis

Prantsusmaa võrkpalli kõrgliiga põhiturniiril on peetud kolm vooru, mängida jääb veel 19. Juhib Montpelliers´ kaheksa punktiga, resultatiivseim on hollandlane Bram van den Dries 59 punktiga. Eestlased rünnakul resultatiivsemate hulka ei kuulu, küll aga on neil head näitajad blokis.