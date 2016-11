Barcelona on hädas Messi lepingupikendusega

Kataloonia klubile valmistavat peavalu juba praegune ligi 900 000 eurone Messi nädalapalk ning väidetavalt ei ole Barcelonal piisavalt raha, et oma parimale mängijale palgatõusu pakkuda, vahendas Soccernet.ee.

Barcelona president Josep Bartomeu ei ole ka samas huvitatud ulmeliste summade suurendamisest: «Me ei saa lepinguid uuendada ükskõik millise hinna eest. Meil puuduvad lõpmatud ressursid ning see on murettekitav. Kui mängijate kogupalk on liiga suur, seisatab see klubi arengu.»

Argentina koondise veduri praegune leping Barcelonaga kestab veel 18 kuud.