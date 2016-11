Eesti rannavõrkpall kaob unustusse või tõuseb tuhast?

Kui avada Eesti Võrkpalliliidu kodulehe rannavõrkpalli alamrubriik, on seal küll noorte ja veteranide rannavõrkpall ning suvine liiga, ent ei sõnagi täiskasvanute koondisest. Ka koondiste alamlehe alt ei leia infot täiskasvanute koondise kohta. Sest sellist koondist ei ole olemaski. Kuigi suvel tegutsevad noortekoondised, siis täiskasvanute osas süsteem puudub ja ka alaliidu toetus on ülinapp. Meie praegu ainus tõsiseltvõetav täiskasvanute paar on omal käel tegutsevad Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar, kes käivad ka MK-sarja etappidel.