Balotelli: arvasin, et Prantsusmaal on tunduvalt kergem

Mitmeid aastaid oma talenti kas vigastuste või väljakuvälisega minetanud Balotelli on taas leidmas üles väravaraame, olles seni skoori teinud kuues osaletud liigamängus kuuel korral, kirjutas Soccernet.ee.

Sellegipoolest ei ole Balotelli sõnutsi Prantsusmaal mängimine võrreldav meelakkumisega: «Ligue 1 on raske. Kui siia saabusin, arvasin ausalt öeldes, et see on tunduvalt kergem. Mitte sellepärast, et ma arvasin end parem olema vaid sellepärast, et olin kuulnud, et Prantsusmaal ei ole nagu Inglismaal ega Itaalias.»