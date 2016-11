Postimehe otsepilt: Põlva Serviti alistas ülimalt tasavägises mängus Viljandi ühe väravaga

Enne mängu:

Viljandi on kolm viimast Meistriliiga kohtumist võitnud keskmiselt 12-väravalise ülekaaluga, lisaks sellele oldi karikavõistlustel 13 tabamusega üle Tapast. «Ladusime vahepeal üldfüüsilist põhja, et kuu aja pärast karikavõistluste finaalturniiril heas hoos olla,» lausus Viljandi peatreener Marko Koks, kelle hoolealused jahivad kolmapäeval üheksandat järjestikust koduvõitu. «Siiski on märgata, et meeskond on vormis.»

Viimasest neljast Viljandis peetud omavahelisest mängust Servitiga on mulgid võitnud kolm ning kaotanud ühe. Enne seda saadi põlvalastest jagu aga 2001. aastal. «Me oleme viimasel ajal võistkondlikult arenenud,» tõi Koks välja põhjused, miks Viljandi on Servitile kandadele astunud. «Oleme tõsiselt treeninud ning Kristo Järve ja Kristo Voika on meeskonda kogemusi toonud.»

Eelmises voorus vaba olnud Serviti pidas oma viimase võistlusmängu 20. oktoobril, kui purustas Tallase kahekümne väravaga. «Meeskond on paar nädalat saanud rahulikumalt võtta ning puhata,» kirjeldas Serviti juhendaja Kalmer Musting tiimi tegemisi. «Praegu seame atra karikafinaalideks ja rõhume üldisele arengule, kuid ega mängupaus midagi suurt ei mõjuta, sest meil on võistkonnas kogemustega mehed.»

Asjatundjate arust on Serviti tänavu suuteline põhiturniiri läbima täiseduga. «Viljandis pole meil viimasel ajal kerge olnud,» meenutas Musting. «Neil on hea publik ning me oleme hädas olnud nende sitke kaitsega. Siiski rõhume ka seal oma mängule ja oluliseks pean seda, et leiaksime üles liidri. Pealegi on põhiturniiri lõpuni pikk maa minna ning selle täiseduga läbimine pole meie jaoks eesmärk omaette.»