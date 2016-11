Mercedese boss: meistritiitli võitmine on nüüd Rosbergi enda kätes

Hooaja eelviimase etapi eel on Rosberg sõitjate arvestuses esikohal ning tema edu tiimikaaslase Lewis Hamiltoni ees on 19 punkti. Kui sakslane suudab Brasiilias esikohaga lõpetada, on tänavune meistritiitel tema oma. «Kõik on tema enda kätes,» tunnistas tähtsa nädalavahetuse eel Wolff.

«Oleme näinud mitmeid sõite, eriti just selle hooaja teises pooles, kus ta on suure pinge all hästi esinenud. Aga usun, et praegune uus olukord on vaimselt tema jaoks lihtsam, sest tal on vähem pinget peal, kuan tal on veel võimalus ka Abu Dhabis,» viitas Wolff asjaolule, et kui Rosberg peaks seekord esikohast ilma jääma, saab ta vajalikke punkte koguda ka hooaja viimasel GP-l.

Võidusõit Brasiilia etapil algab sel pühapäeval Eesti aja järgi kell 18.