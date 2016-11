Eesti koondis mures: Zenjovi ja Kruglovi kimbutab enne Belgia-mängu vigastus

Eesti jalgpallikoondist on enne pühapäevast MM-valikmängu Belgiaga kimbutamas vigastusetont – kui eile selgus, et meeskonda ei saa aidata noor poolkaitsja Mattias Käit, siis tänasel kogunemisel sai kinnitust, et vigastuse tõttu on suure küsimärgi all ründaja Sergei Zenjovi ja äärekaitsja Dmitri Kruglovi mänguvõimekus.