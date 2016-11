Kalev Open toob starti Eesti ujumisparemiku

Starti on oodata selliseid nimesid nagu Martin Liivamägi, Martti Aljand, Martin Allikvee, Pjotr Degtjarjov, Kertu Ly Alnek, Margaret Markvardt jpt, kirjutas Priit Aaviku Ujumisblogi.

Üks põnevamaid duelle saab olema meeste 100 m kompleksujumises, kus üksteiselt hakkavad mõõtu võtma Eesti rekordiomanik Martti Aljand ning tema treeningkaaslane Martin Liivamägi. Eelmisel hooajal ujusid mehed seda distantsi vastavalt 53.38 ja 53.45. Eesti rekord 52.92 pärineb aastast 2012 ning on ujutud Euroopa lühiraja meistrivõistlustel Chartresis. Mõlemad mehed lähevad vastamisi ka 200 m kompleksujumises ning seal on kõik trumbid Eesti rekordiomaniku Liivamägi käes.

Enda hoooaja avastardi teeb ka Rio olümpial osalenud Martin Allikvee. 21-aastane ujuja hüppab vette kõigil rinnuliujumise distantsidel. Allikvee on viimased nädal aega olnud haige, kuid vajab seda võistlust, et saada võistlustunnet enne lühiraja MM-i, kus ta stardib 100 m- ja 200 m rinnuliujumises. Kahjuks on Allikvee ainukene Garanti Spordiklubi ujuja, kes nendel võistlustel vette hüppab, sest ülejäänud klubi ujujad on alustanud rasket treeningperioodi ning leiavad, et Kalev Openil startida vaja ei ole.

Neidudest tasub kindlasti jälgida Kertu Ly Alnekit ja Margaret Markvardti. Eelmisel nädalal Riias oli Alnek heas püstitades 50 m- ja 100 m vabaltujumises uue Eesti hooaja tippmargi. Markvardt jäi 50 m liblikujumises vaid 9 sajandiku kaugusele kehtivast Eesti juunioride rekordist. Lisaks tasub Markvardtil silma peal hoida ka 100 m liblik- ja 200 m kompleksujumises, kus tema nimele kuuluvad juunioride rahvusrekordid.

Kõikidel seliliujumise distantsidel panevad ennast joonele õed Kätlin ja Sigrid Sepp. Vanem õde Kätlin osales eelmisel nädalal Riias toimunud sprindifestivalil ning ujus seal ka 200 m seliliujumises uue Eesti hooaja tippmargi ajaga 2.14.26. Noorem õde Sigrid on tänavu teinud vaid ühe võistluse ning seda Tallinna meistrivõistlustel, kus vormikõver ei olnud kõige teravam. Kindlasti üritab ta Kalev Openil saada hea tõuke, et lõpetada detsembris lühiraja hooaeg tugeval noodil.

Omaette küsimus saab olema, kuidas ujub krooliäss Pjotr Degtjarjov. Eelmisel nädalavahetusel Itaalias Bolzanos võistelnud ujuja enda tulemustega rahule ei jäänud ning nüüd on võimalus vigade paranduseks. Kindlasti on tulemustele jälje jätnud tugev treeningperiood, kuid saame näha mis vormis on 23-aastane Degtjarjov.

Võistlused algavad neljapäeval kell 16:00 ning reedel 10:00 ja 16:00.