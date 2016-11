Martin Reim enne mängu Belgiaga: tahaks neile üllatuse pakkuda

«Vastane on väga selge! Selles mõttes küsimärke väga pole, et me ei teaks, kuidas nad mängivad. Loomulikult võib alati mängus olla üllatusi, ka vastased jälgivad ju meie mänge, aga üldjoontes teame nende mängijaid, teame nende oskusi ja tugevusi – ja ka nõrkusi, nii palju kui neid on. Sellest lähtuvalt on meil oma mänguplaan paika pandud,» sõnas Reim.

Mitme mängija – Sergei Zenjov, Dmitri Kruglov, Mattias Käit, Nikita Baranov – vigastuste tõttu on Reimil vaja kaaluda algkoosseisu paikapanekul eri variante sõltuvalt sellest, kes neist pühapäevaks mänguvalmis on. «Tegelikult on praegugi potentsiaalne põhikoosseis paigas, võib-olla kahel positsioonil on küsimus, keda kasutada. See selgub nende päevade jooksul. On arvesse võetud sedagi, mida siis teeme, kui näiteks Zenjov ei saa mängida. Need variandid on läbi käidud. 11 meest me kindlasti väljakule saame pluss kolm väga head vahetust,» muigas Reim.

Eestis valitsev ilm pärsib natuke treeningvõimalusi, kuid sellest ei lase Reim end väga häirida. «Me ei mängi ju siin,» muigas ta. «Peame hakkama saama ettevalmistavate treeningutega ja õnneks on meil kasutada hall, kus saame vähemalt lumevabalt trenni teha. Loomulikult pole see kõige ideaalsem variant, et mängijad, kes tulevad muruväljakutelt, peavad paar päeva tegema trenni kunstmurul ja minema siis jälle muru peale mängima, aga arvan, et saame hakkama. Pole midagi parata, ilma vastu ei saa,» tõdes Reim.

«No mäng algab null-nulliga, nii et üks punkt on ju alguses kirjas,» vastas Reim lõbusalt. «Loomulikult on vastas klass tugevam võistkond, aga eks me teeme oma plaani ikkagi selle põhjal, et tahaks mingil määral neile mingi üllatuse pakkuda ja võimalusel mängida kõige suuremate punktide peale. Kas me sellega hakkama saame, on teine asi, aga mingi väljakutse ma mängijatele annan küll!» lubas ta.

Mängus Kreeka vastus torkasid silma Eesti probleemid standardolukordade kaitsmisel. Reim on valmis sellega treeningutel tegelema, kuid mitte liialt rõhutatult. «See on murelaps küll, aga meil on kolm korralikku treeningut. Me ei saa igas trennis ainult standarditele keskenduda. Loomulikult käime need läbi, anname oma nõuandeid ja nippe, kuidas hakkama saada, ning näitame, mida vältida, aga kokkuvõttes peavad mängijad ise hakkama saama,» märkis Reim.

«Kõiki olukordi läbi mängida pole võimalik, mängijad peavad lihtsalt olema valmis, et koondiste tasemel käivad need asjad jõulisemalt, kiiremini ja karmimalt. Tuleb selleks valmis olla, kavalust ja julgust peab rohkem sees olema,» märkis ta.