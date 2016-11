Galerii: lumi tõrjus Belgia-sõiduks valmistuva Eesti koondise sisehalli

Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan lausus meeskonna kogunemisel, et kahanenud mänguajaga Liverpoolis oskas ta klubiga liitumisel arvestada. Esitusi koondises see loodetavasti mõjutada ei tohiks.

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim lausus enne mängu Belgiaga, et Brüsselis platsile jooksev algkoosseis on tal vaimusilmas üsna selge. Vigastatud meestele asenduse leidmisega tegeletakse jooksvalt ning ehkki Belgia on kõrge klassiga meeskond, tahetakse neile lahing anda.

Eesti koondis mures: Zenjovi ja Kruglovi kimbutab enne Belgia-mängu vigastus

Eesti jalgpallikoondist on enne pühapäevast MM-valikmängu Belgiaga kimbutamas vigastusetont – kui eile selgus, et meeskonda ei saa aidata noor poolkaitsja Mattias Käit, siis tänasel kogunemisel sai kinnitust, et vigastuse tõttu on suure küsimärgi all ründaja Sergei Zenjovi ja äärekaitsja Dmitri Kruglovi mänguvõimekus.