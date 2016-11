Töö kaotanud Latvala kaalub teistes sarjades osalemist

Red Bull võtab Volkswageni rallitiimi üle?

Eelmisel nädalal teatas Volkswagen, et nad loobuvad autoralli WRC-sarjast ning seejärel on maad võtnud erinevad spekulatsioonid. Nüüd on õhku visatud võimalus, et Red Bull ostab ära Volkswageni rallitiimi ja kihutavad järgmisel hooajal juba Red Bulli nime all WRC-sarjas.