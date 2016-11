Djokovic näitas üles spordimehelikkust ning õnnitles Murrayt

Murray täidab samm-sammult brittide ootusi

Suurbritannia spordisõbrad on tükk aega oodanud, et juba igaveseks teiseks tembeldatud šotlane Andy Murray tõuseks jõulisemalt esile, aga ikka tunnistas ta liiga tihti lähikonkurentide (peamiselt Novak Djokovici, Roger Federeri ja Rafael Nadali – M. G.) paremust. Ilkujad on koguni öelnud, et niinimetatud suure neliku asemel on hoopis suur kolmik ja pool, viidates sellele, et Murray pole Djokovici, Federeri ja Nadaliga võrdväärne.