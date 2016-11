Klandorf eurosarja miinusest: iga mäng maksab umbes 10 000 eurot

Kalev mängis täna sisuliselt vaid viie mehega, kas nii hõreda koosseisuga oli mõtet eurosarja mängida? «Oleks neljas meeskond veel olnud, oleks huvitavam olnud. Ei oska öelda, kas tasus tulla. Liialt kulukas sari meeskondadele. Iga mäng maksab umbes 10 000 eurot,» selgitas Kalevi peatreener Kalle Klandorf. «Eelmise aasta sats oli paremini komplekteeritud, aga siis ei lastud meil siia tulla.»

Täna 21 punkti visanud Reimo Tamm usub aga, et euromängud tulid noortele mängumeestele kasuks. «Kõik tahavad rääkida, et oleme amatöörmeeskond. Ise ma end amatööriks ei pea, ma ei teeks amatöörina seda asja. Olgu, mehed käivad tööl, aga nad tahavad seda asja ajada. Need mängud on kõrge tasemega ning noored pole näiteks nii kõvasid mänge mänginudki, see tuli meile kindlasti kasuks,» lausus Tamm.