Soome imelaps püstitab NHLis rekordeid ja kimbutab legende

9. november 2016 07:56

Nimelt pole enne soomlast suutnud mitte keegi jõuda oma debüüthooajal vaid 14 mänguga kahe kübaratrikini. Kui aga vaadata, et Laine on esimese 14 mänguga saanud kirja juba 11 väravat, olid sellest paremad numbrid viimati ette näidata legendaarsel Aleksei Jašinil. Venelane alustas sama võimsalt hooaega 1993-94. Eriti muljetavaldavad on Laine numbrid tema vanust silmas pidades. Viimati viskas enne 19. sünnipäeva NHLis kaks kübaratrikki Trevor Linden, kes sai sellega hakkama 1988. aasta novembris. Enne 19. sünnipäeva pole aga paremat mängude-väravate saldot NHLi ajaloos kirjas mitte kellelgi, seni olid vastavas tabelis esikohal legendaarsed Steve Yzerman ja Dale Hawerchuk. Mõlemad said esimese 14 kohtumisega kirja 9 väravat. Winnipeg on saanud NHLi läänekonverentsis kuus võitu ja kaheksa kaotust (neist ühe lisaajal) ning püsib praegu viimasena kohamängudele viival kaheksandal tabelireal.

