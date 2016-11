Belgia koondise kapten Trumpist: kas paneme nüüd kõik idioodid võimule?

9. november 2016 12:36

«Mida kuradit... Paneme aga kõik idioodid võimule ja vaatame, mis edasi saab. Järgmise põlvkonna tõsielutelevisioon. #Kurbmaailm» kirjutas Belgia koondise ja Manchester City kapten Kompany. Talle sekundeeris koondisekaaslane, Tottenhamis mängiv keskkaitsja Jan Vertonghen. «Uskumatu vaatepilt. See on lihtsalt piinlik. Tahaksin väga rääkida kellegagi, kes on päriselt Trumpi poolt, et aru saada, mis nende peas toimub, aga pole seni veel ühtegi niisugust inimest leidnud,» kirjutas Vertonghen. Hull City poolkaitsja Sam Clucas läks kaasa viimase ööpäeva jooksul netis leviva naljaga, et Trumpi võidu järel võiks sama hästi järgmiseks USA presidendiks valida ekstsentrilise muusiku Kanye Westi. Stoke City ridadesse kuuluv ameeriklane Geoff Cameron manitses aga kaasmaalasi uut presidenti toetama. «Rahvas on rääkinud! Ameerikal on aeg taas ühtseks saada. Elame maailma parimas riigis nii täna kui ka homme!» kirjutas Cameron. Trumpi võidu üle rõõmustas ka norralannast golfitäht Suzann Pettersen. «Müts maha selle mehe ees! Donald Trump on president. Palju õnne, mu sõber,» kirjutas Pettersen Twitteris, avaldades ühtlasi lootust, et naiste USA meistrivõistlused peetakse järgmisel aastal Trumpile kuuluvatel väljakutel New Jerseys.

Wtf.. Let's put all the idiots around the world in power and see what happens. Next gen reality TV. #SadWorld — Vincent Kompany (@VincentKompany) November 9, 2016

Can't believe what I'm seeing. This is so embarrassing #ElectionNight — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) November 9, 2016

Would love to speak to someone who's actually pro Trump to see what's going on in their head but I just can't find them... — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) November 9, 2016

Kanye 2020 — Sam Clucas (@samclucas) November 9, 2016

Hats off for this man, @realDonaldTrump , Mr. president :) congrats my friend! #thetrumpshowwillcontinue — Suzann Pettersen (@suzannpettersen) November 9, 2016