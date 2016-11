Imola taandub, Itaalia etapp jääb siiski legendaarsele rajale

Imola ringraja omanikud otsustasid loobuda hagist valitsuse toetuse vastu, mis annaks Monza ringrajale raha vormel-1 sarja Itaalia etapi korraldamiseks. See käik muudab aina reaalsemaks võimaluse, et Itaalia etappi peetakse edaspidigi just Monzas, mis on saavutanud nii võistkondade kui ka vormelifännide jaoks ammu kultusliku staatuse, kirjutab Autosport.