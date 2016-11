Piltuudis: Messi ehmatas avalikkust süsimustaks tätoveeritud jalaga

Messi vasakut jalga kaunistas varem detailirikas pilt, kus olid esindatud mõõgad, lilled, inglitiivad ja jalgpall. Mingil põhjusel see argentiinlasele aga enam ei meeldinud ning ta lasi jala tätoveerida üleni tumedaks. Tõsi, alles jäid tema mängijanumber ehk 10 ja jalgpall, samuti palveks kokku seatud käed ja Messi poja Thiago nimi. Kokkuvõttes näeb Messi vasak jalg nüüd kogu aeg välja nii, nagu sinna oleks tõmmatud musta värvi jalgpallisokk.

Argentina mängib Eesti aja järgi neljapäeva öösel vastu reedet ülitähtsas MM-valikmängus igipõlise rivaali Brasiiliaga. Kuna kolmest viimasest kohtumisest on neil ette näidata vaid kaks viiki ja kaotus Paraguayle, on tabelis langetud kuuendale kohale. Brasiilia on valikturniiri liider, ent samas lahutab meeskondi vaid viis punkti. Lõuna-Ameerikast pääseb otse MMile neli paremat meeskonda, viiendal on võimalus piletit püüda play-off-mängude kaudu.