Venemaa Olümpiakomitee president: Venemaale määratud dopingutestijate töö pole tõhus

Venemaa sattus suuremahulisse dopinguskandaali käesoleva aasta juulis, kui Rahvusvaheline Antidopinguagentuur (WADA) avalikustas raporti, millest selgus, et Venemaa sportlased on aastaid süstemaatiliselt kasutanud dopinguaineid ning sellele on kaasa aidanud nii kohalik spordiministeerium kui ka kohalik antidopinguagentuur (RUSADA). Nende paljastuste tõttu peatati RUSADA töö ja nii võtavad Venemaal praegu dopinguproove välismaised testijad, kelle töö pole aga Žukovi sõnul nii efektiivne kui võiks.

«Venemaal ei ole ega pole kunagi olnudki riigi toetusel töötavat dopingu kasutamise programmi,» teatas Žukov Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele peetud kõnes. «Kuidas plaanib WADA meie olukorra lahendada, kui isegi praegu on Suurbritannia antidopinguagentuur raskustes, et analüüsida 6000 proovi, samas kui meie puhul oleks proovide arv oluliselt suurem?» andis Žukov mõista, et välismaised testijad ei saa Venemaa mahtudega hakkama ja kohalikud testijad peaksid taas võimaluse saama.